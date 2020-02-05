Sabiha Gökçen'de 3'e bölünen Pegasus uçağından görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda içinde 171'i yolcu 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.
05 Şubat 2020 19:13
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda içinde 177 yolcunun bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.
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Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kazanın ardından uçuşa kapatıldı.
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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada kimsenin ölmediğini açıklarken, kazanın uçağın sert inişi sırasında kaza yaptığı bilgisini verdi.
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Turhan, olayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre, can kaybı yok. Yaralılar şu anda bazıları kendi imkânlarıyla uçaktan ayrıldılar, bazıları da acil servis ekiplerimiz uçaktan çıkartmaya çalışıyor. Tahliye işlemi sürüyor.
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NTV yayınında kazayı değerlendiren öğretmen kaptan pilot Kazım Dikici de, olayın çok nadir görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bugün İstanbul'da hava alışılagelmedik biçimdeydi. Uçağımızın inme teşebbüsü anında çok sık görmediğimiz bir hadise gerçekleşmiş"
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.
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Kaza sonrası Sabiha Gökçen'e iniş planlayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı.
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177 yolcunun bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı.
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İstanbul Valiliği, uçak kazası sonrası 21 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı
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Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasından ilk kareler
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Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasından ilk kareler
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Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasından ilk kareler