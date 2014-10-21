Sekiz maddede sabahları yorgun kalkmanızın nedenleri
21 Ekim 2014 16:31
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Güzel bir gece uykusu sadece dinlenmenizi sağlamıyor. Gece uykusu sırasında vücut iyi-kötü kolestrolü dengelemek, kas ve kemikleri güçlendirmek ve vücudun yağ depolaması gibi önemli işlevlerde bulunuyor. İyi bir uyku çekememek aynı zamanda depresyona da sebep oluyor...
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Aslında hızlı bir enerji depolama yöntemi sanılsa da uzun vadede tam da bunun zıttı oluyor. Bilimsel araştırmalar fast food alışkanlığının bünyeyi yavaşlattığını ortaya çıkarıyor...
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Pek çok insan dehidrasyon sebebiyle enerjilerinin tükendiğini fark etmiyor. Fakat her şeyin olduğu gibi fazla su da sağlıklı değil. Bunun için ufak bir de test mevcut. Tuvalete girdiğinizde idrarınız koyu sarı ya da çok açık renkte ise daha fazla su içmeniz için vücudunuz size sinyal gönderiyor demektir...
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Vücuttaki glukozun enerjiye döndürülebilmesi için B vitaminine ihtiyaç duyulur... Sabah ve akşam alınacak B vitaminleri vücudu zinde tutmaya katkı sağlar.
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Farkında olmadan mikrop kapmış olabilirsiniz! Elleriniz sıkça yıkamayı ve kişisel hijyeninize dikkat etmeyi unutmayın.
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Sabah yapılacak kısa süreli egzersizler ya da ufak bir yürüyüş güne zinde başlamanıza yardımcı olur. Gün içinde hareketsiz kalmak vücut direncinizi ve enerjinizi düşürür.
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Yavaş çalışan tiroid ve adrenal bezleri büyük bir enerji kaybına neden olur. Bu konuda doktorunuza danışmak en iyi seçenektir...
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Diyabet hastalığının habericisi de olan ensülin direnci vücutta güç kaybına neden olur. Temel olarak vücuttaki şekerin enerjiye çevrilememesi durumudur...