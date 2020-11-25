Sabah gazetesi, Bülent Arınç’ın istifasına manşetinde yer vermedi
25 Kasım 2020 10:54
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Sabah gazetesi, Bülent Arınç’ın istifasına manşetinde yer vermedi
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Sabah gazetesi, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifasına birinci sayfasında yer vermedi. Haber iç sayfalarda yer aldı.
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Hürriyet gazetesi habere manşetin altında, “Arınç YİK’ten istifa etti” başlığıyla yer ayırdı: “Kavala ve Demirtaş sözleriyle cumhur ittifakının tepkisi çeken Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yükek İstişare Kurulu’ndan istifa etti. Arınç istifasında şunları dile getirdi: ‘Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim.’”
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Cumhuriyet gazetesi habere manşetinde, “MHP istedi Arınç gitti” başlığıyla yer verdi. Haberde şöyle denildi: “Erdoğan’ın ‘yargıda reform’ sözüne destek vererek Kavala ve Demirtaş’ın tahliyesini isteyen Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Arınç, MHP ve AKP içinden gelen büyük baskı üzerine görevinden istifa etti. Arınç, Erdoğan’a da örtülü eleştirilerde bulundu. ‘Tartışmalar beni Yasin Börü’nün katilleriyle ve FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Bunu reddediyorum’ diyen Arınç, Erdoğan’a sitem etti. Erdoğan, telefonla görüştüğü Arınç’ın istifasını kabul etti ancak ‘İstifa et’ demediği öğrenildi. AKP’yi, verdiği destekle iktidarda tutan MHP lideri Bahçeli, ‘Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformlar hayata geçirilecektir’ dedi. Arınç’ın ‘terör propagandası’ yaptığını belirten Bahçeli, çete lideri Çakıcı’ya sahip çıkarak gazetemizi hedef aldı.”
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Birgün gazetesi manşetin altında yer ayırdığı habere, “Çözülme sürüyor, Arınç istifa etti” başlığını attı: “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalı’nın serbest bırakılması gerektiğini açıkladıktan sonra Erdoğan ve Bahçeli tarafından sert şekilde eleştirilen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etti. Arınç, kendisine yönelik hakaretleri sahiplerine iade ettiğini belirtti. İstifasını duyurduğu metinde, bir hukukçu olarak ‘reform’ konusundaki görüşlerini paylaştığını belirten Arınç, ‘İsimler üzerinden tartışmayalım’ demesine rağmen tartışmaların yanlış yere götürüldüğünü ifade etti. Arınç, konuşmasının şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle ‘reform’ çalışmalarının engelleneceği kaygısı duyduğundan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden ayrılmasının uygun olacağını karar verdiğini belirtti. Eski Meclis Başkanı, ‘Ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler’ dedi.
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Karar gazetesi habere manşetin altında, “Bahçeli ‘fitnenin elebaşı’ dedi, Arınç istifa etti” başlığıyla yer verdi. Haberde şu ifadeler yer aldı: “Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘yeni dönem’e şerh koyan MHP lideri, Arınç’a ‘Fitnenin elebaşı’ suçlaması yöneltti. ‘Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması ahmaklık’ dedi. Erdoğan’dan açıklama isteyeceğini söyleyen Arınç ise Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etti. İletişim Bakanlığı’nın önce ‘affını talep etti’ paylaşımı yapıp ardından ‘görevinden ayrılmayı talep etti’ şeklinde düzeltmesi dikkat çekti.”
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Yeni Akit gazetesi birinci sayfasında , “Arınç’ı, Demirtaş ve Kavala bitirdi” başlığıyla haberi duyurdu: “HDP/PKK’lı Selahattin Demirtaş ve ‘Kızıl Soros’ Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki sözleri büyük tepki çeken Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. İletişim Bakanlığı, Arınç’ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Daha önce ‘Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem’ diyen Arınç’ın, istifa metnini Twitter’dan duyurması dikkat çekti.”
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Yeni Şafak gazetesi haberi birinci sayfasının altından, “Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti” başlığıyla anonsladı.
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Türkiye gazetesi habere ön sayfasının altında, “Beklenen istifa geldi” başlığıyla yer verdi.
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Akşam gazetesi manşetin yanında yer ayırdığı haber için, “Bülent Arınç YİK’ten ayrıldı” başlığını kullandı: “Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Arınç, tartışma yaratan Demirtaş ve Kavala ile ilgili açıklamaları sonrası görevinden ayrıldı. İletişim Bakanlığı, Erdoğan’ın talebi kabul ettiğini duyurdu.”