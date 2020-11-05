Saadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde adı Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara açıklık getirdi. Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" dedi
05 Kasım 2020 20:58
18
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı öne sürülen Saadet Özsırkıntı, sessizliğini bozdu.
28
Yılmaz'ın gösterisine giden ve kulisinde ünlü komedyen ile bir araya geldiği iddia edilen Özsırkıntı, konuya Instagram hesabı üzerinden açıklık getirdi.
38
Ünlü sunucu, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:
48
Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır.
58
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, mart ayında Atina'da görüntülenmişti.
68
Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda "Ne söyleyeyim ki? Her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanmıştı.
78
Yılmaz ve Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.
88
Yılmaz'a geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulmuştu Ünlü komedyen, "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Evet ayrıldık" cevabı vermişti.