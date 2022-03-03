Rusya operasyonundan 3 saat önce Kiev'de doğan bebek İstanbul'a ulaştı
03 Mart 2022 10:57
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Kiev'de Rusya'nın askeri saldırısından 3 saat önce doğan, babası Türk annesi Ukraynalı olan bebek, ailesiyle birlikte Romanya üzerinden İstanbul'a geldi.
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Emilian adını verdikleri bebekleriyle hastaneden sığınağa gitmek zorunda kalan çift Türkiye’ye döndü.
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Özdemir ailesi, 7 günlük oğulları Emilian ve 2 yaşındaki kızları Emma ile birlikte dün gece tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi. Ukrayna'daki savaştan kaçan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türk Hava Yolları uçaklarıyla tahliye edilen Türk vatandaşları arasında bebekli aileler de yer aldı.
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Savaş nedeniyle bebeklerine kimlik kartı ve pasaport çıkartamayan aile, İstanbul Havalimanı'nda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Emilian bebeğe seyahat belgesi düzenlenmesiyle yurda giriş yapabildi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Mutlu Özdemir, son bir haftada hem mutluluğu hem de korkuyu yaşadıklarını söyledi.