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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İspanya'nın başkenti Madrid'deki Colon Meydanı'nda toplanan İspanyollar ve Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi

27 Şubat 2022 18:21

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İspanya'nın başkenti Madrid'deki Colon Meydanı'nda toplanan İspanyollar ve Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

334

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

734

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1134

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1234

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1334

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1434

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1534

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1634

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1734

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1834

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

1934

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2034

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2134

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2234

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2334

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2434

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2534

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2634

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2734

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2834

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

2934

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

3034

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

3234

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları İspanya'da protesto edildi

ispanyaukraynarusya
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