Rusya'nın Ukrayna savaşı başladığından bu yana abluka altında; son 30 günde Mariupol'de neler yaşandı?
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta en ağır etkilenen şehirlerden biri Mariupol oldu. Rus güçlerinin günlerdir kuşatması altındaki Mariupol’de binlerce sivil, saldırılar altında sığınaklarda tahliye olmayı beklemek zorunda kaldı. Tarafların insani koridorlar üzerinde zorluk görüşmeler yaptığı Mariupol’de bir grup sivil tahliye edilse de hâlâ bekleyenler bulunuyor. Mariupol Belediye’si şehrin yarısının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtirken şehirdeki binaların yüzde 40’ının yok edildiği aktarıldı. İşte gün gün Mariupol'de yaşananlar...
31 Mart 2022 10:54
114
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta en ağır etkilenen şehirlerden biri Mariupol oldu. Rus güçlerinin günlerdir kuşatması altındaki Mariupol’de binlerce sivil, saldırılar altında sığınaklarda tahliye olmayı beklemek zorunda kaldı. Tarafların insani koridorlar üzerinde zorluk görüşmeler yaptığı Mariupol’de bir grup sivil tahliye edilse de hâlâ bekleyenler bulunuyor. Mariupol Belediye’si şehrin yarısının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtirken şehirdeki binaların yüzde 40’ının yok edildiği aktarıldı. İşte gün gün Mariupol'de yaşananlar...
214
1 Mart: Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, şehrin beş gün boyunca saldırılar altında olduğunu açıkladı.
314
2 Mart: Belediye Başkanı Boichenko, Mariupol’de elektriğin kesildiğini, suya ve doğalgaza erişimin kesildiğini açıkladı. Belediye Başkanı, Rus güçlerinin şehirdeki sivillerin tahliyesine izin vermediğini belirtti. Rusya ise saldırılarda sivillerin hedef alınmadığını söyledi.
414
5 Mart: Rusya ve Ukrayna, birkaç saat sürecek bir insani koridorun açılması için geçici ateşkeste anlaştı. Ateşkes başarısız olurken iki taraf da birbirini suçladı.
514
9 Mart: Mariupol şehir yetkilileri, Rus güçlerinin bir kadın doğum hastanesini vurduğunu açıkladı. Ukrayna, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Rusya ise hastane binasının aktif bir şekilde kullanılmadığını, Azov Taburu tarafından üs olarak kullanıldığını savundu. Ukrayna bu iddiayı yalanladı.
614
13 Mart: Mariupol şehir konseyi, gıda ve su stoklarının tükenmekte olduğunu açıkladı.
714
14 Mart: Rusya’yla bir insani koridor açılması konusunda anlaşmaya varıldı. 160 özel araçtan oluşan bir konvoy şehirden ayrılmayı başardı. 15 Mart’a gelindiğinde ayrılan araç sayısı 2 bine çıktı.
814
16 Mart: Mariupol yetkilileri, Rus güçlerinin yüzlerce insanın sığınak olarak kullandığı tiyatro binasını vurduğunu açıkladı. 25 Mart’ta yapılan açıklamada, vurulan tiyatro salonunda 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
914
18 Mart: Rusya güçleri, Mariupol’e girdiklerini açıkladı. Belediye Başkanı Boichenko, şehirde çatışmaların sürdüğünü söyledi.
1014
19 Mart: Ukrayna, Rusya’yı binlerce Mariupol sakinini yasa dışı bir şekilde Rusya sınırları içine tahliye etmekle suçladı.
1114
21 Mart: Moskova, Mariupol’deki Ukrayna güçlerine silahlarını bırakmaları konusunda ultimatom verdi. Ukrayna güçlerinin silahlarını bırakmasıyla şehirden güvenli çıkışa izin verileceği belirtildi. Ukrayna bu teklifi reddetti.
1214
28 Mart: Mariupol Belediye Başkanı Ofisi, kuşatmanın başlangıcından bu yana neredeyse 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şehirdeki binaların yüzde 90’ının hasar gördüğü tahmin edilirken yüzde 40’ının yıkıldığı belirtildi. Şehirden 290 bin kişinin ayrıldığı, 170 bin kişinin hala içeride olduğu aktarıldı.
1314
29 Mart: Britanya Savunma Bakanlığı, Mariupol şehir merkezinin hala Ukrayna kontrolünde olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna taraflarının İstanbul’daki görüşmesinde Mariupol gündeme gelmedi.
1414
30 Mart: Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden bir yetkili, Mariupol’de etkin çatışmaların sürdüğünü, şehrin yarısının Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı.