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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.

06 Mart 2022 16:25

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.

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İşte bölgeden görüntüler..

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

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