Rusya, nar ve biber ithalatını durdurdu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'den özellikle de bu dönem ağırlıklı Antalya'dan yapılan nar ve biber ithalatını durdurduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, hem biber hem narda ihracatın en yoğun döneminin yaşandığı bu süreçte getirilen bu yasağın üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi.
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Rusya Tüketici Hakları ve Kamu Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor), Türkiye menşeli nar ve biber ürünlerinin ülkeye girişine yasak getirdi.
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BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın nar ve bibere getirdiği ithalat yasağının 16 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlandığı ancak kararın Türkiye'ye dün itibarıyla bildirildiğini belirterek, "Biz Rusya'ya ürün gönderen firmalarımızın Rusya gümrüklerinde girişlerine izin verilmemesi üzerine karardan haberdar olarak hemen ilgili bakanlıklarımıza sorunu ilettik. İki ülke bakanlıkları ve ticari ateşeleri arasında görüşmeler başladı" dedi.
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Şu an hem nar hem de biberle ilgili özellikle de Rusya'ya en yoğun ihracat döneminin yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, iki ürünle ilgili virüs ve pestisit kalıntıları yönündeki gerekçelerin doğru olmadığını, kararın siyasi olduğunu savundu.
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Şu an itibarıyla yollarda hem biber hem de nar gönderilen birçok ürün bulunduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, "Ciddi bir iade de sözkonusu. Tekrardan yeni pazarlar bulmak ciddi emek ve süreçler alıyor. Çok sıkıntılı bir sürece girdik" dedi.Rusya'nın öne sürdüğü zirai ilaç kalıntısı, pestisit gibi sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunan Ziraat Mühendisleri Antalya Şubesi'nin eski başkanı ziraat mühendisi Vahap Tuncer, Rus yetkililere göre Türk ürünlerinde birden fazla bu ihlallerin yaşandığı ve burada iki sorunun öne çıktığını dile getirdi. Türk üreticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ve izin verdiği pestisit, yani zirai ilaçları kullandığını belirten Tuncer, şunları söyledi: "Bu tür ilaçların kullanımı da reçeteye bağlı olup, reçete yazma yetkisine sahip kişiler tarafından yazılıp önerildikten sonra, üreticilere satışı yapılıyor ve üreticiler kullanıyor. İkincisi ise Türkiye'de kullanımına izin verilen ilaçların Rusya'da yasak olmasından kaynaklanabilir."