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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

Rusya'nın en büyük cenaze hizmetleri fuarı olan Necropolis Fuarı, başkent Moskova'daki Expocentre'da başladı. Fuarda cenaze defin işlemleri, tabutlar, cenaze törenleri için moda kıyafetler ve ilginç enstrümanlar sergileniyor.

27 Ekim 2021 09:31

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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Rusya'daki cenaze işleri fuarından ilginç görüntüler

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