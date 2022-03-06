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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto gösterilerine yüzlerce kişi katılırken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

06 Mart 2022 21:01

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Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto gösterilerine yüzlerce kişi katılırken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Rusya'da "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın çağrısı ile yapılan gösteriler öncesi, Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve barikatlar kuruldu. Kızıl Meydan ve yakınlarındaki Manej meydanı girişi kapatıldı.

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İşte eylemlerden kareler... (AA)

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı

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