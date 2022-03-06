Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto gösterilerine yüzlerce kişi katılırken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
06 Mart 2022 21:01
116
Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto gösterilerine yüzlerce kişi katılırken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
216
Rusya'da "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın çağrısı ile yapılan gösteriler öncesi, Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve barikatlar kuruldu. Kızıl Meydan ve yakınlarındaki Manej meydanı girişi kapatıldı.
316
İşte eylemlerden kareler... (AA)
416
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
516
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
616
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
716
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
816
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
916
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1016
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1116
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1216
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1316
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1416
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1516
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı
1616
Rusya'da savaş karşıtı eylemlerde 3 bine yakın kişi gözaltına alındı