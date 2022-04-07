Rusya'da hükümet baskısı, protestoları yaratıcı hale getirdi
Rusya'da hükümetin Ukrayna savaşıyla birlikte iyice tüm muhalefet hareketlerinin üzerine çökmesi savaş karşıtlarını yıldırmadı. Artık sokakta bir poster ile tek başına durmak bile gözaltı kararına sebep olabiliyor. Savaş karşıtı Ruslar, Kremlin'in işgal kararının ve onun doğurduğu sonuçları yaratıcı şekilde protesto etmeye devam ediyor.
07 Nisan 2022 12:22
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Rusya'da hükümetin Ukrayna savaşıyla birlikte iyice tüm muhalefet hareketlerinin üzerine çökmesi savaş karşıtlarını yıldırmadı. Artık sokakta bir poster ile tek başına durmak bile gözaltı kararına sebep olabiliyor. Savaş karşıtı Ruslar, Kremlin'in işgal kararının ve onun doğurduğu sonuçları yaratıcı şekilde protesto etmeye devam ediyor.
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Kremlin duvarının önünde bir protestocu, Buça'da eli bağlı infaz edilen sivillere göndermede bulunuyor
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Rusya'da hükümet baskısı, protestoları yaratıcı hale getirdi
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Kar üzerine dikilmiş tahta bir haç, Mariupol'deki saldırılar sonucunda öldüğü bilinen en az 5 bin sivili anıyor.
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Hem Mariupol'deki sivilleri anan; hem de savaşın bitmesi için çağrı yapan bir anıt
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Rusya'da hükümet baskısı, protestoları yaratıcı hale getirdi
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'Siviller arka bahçelerine gömüldü. Bu bir özel operasyon değil, bu bir savaş'
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Süpermarkette ürün etiketi 1998 yazan bir başka etiketle kapatılmış: 'Ukrayna'daki askeri hamleler nedeniyle haftalık enflasyon 1998'den bu yana en yüksek seviyeye geldi. Savaşı durdurun.
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14 yazılı etiket: Rusya ordusu, Herson'a 14 TIR insani yardım gönderilmesini engelledi
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400 yazılı kahve etiketi: 'Rus ordusu Mariupol'de 400 kadar insanın saklandığı bir sanat okulunu bombaladı