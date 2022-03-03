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Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu

03 Mart 2022 11:17

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya’nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi.

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Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı. (DHA)

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Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu

RusyaÇernihivpetrolrafinerivurdu
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