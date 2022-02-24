Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında derece almıştı; estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında ikinci olan Yulia Taraseviç'in yüzü estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi.
24 Şubat 2022 13:43
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Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında derece almıştı; estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
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Rus manken Yulia Taraseviç, yaklaşık 60 bin lira ödeyerek Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu.
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Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında derece almıştı; estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
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Haber Global’de yer alan habere göre, operasyon sonrası Taraseviç'in (43) yüzü şişti ve iltihaplandı. Taraseviç, bu kez durumun düzeltilmesi için defalarca bıçak altına yattı ve tüm bunlar için de 375 bin TL ödedi.
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Olayı yargıya taşıyan Taraseviç, yaptığı açıklamada, "Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor" dedi.
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Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ise kadında scleroderma denilen nadir bir genetik durum olduğunu iddia ederek sorumluluk kabul etmedi.
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Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında derece almıştı; estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi