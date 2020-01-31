Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
5 kere uzay uçuşu yapan ve uzay aracı Soyuz'un komutanlığını da yapan Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin, dünyanın uzaydan fotoğraflarını çekti.
31 Ocak 2020 14:14
136
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
236
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
336
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
436
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
536
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
636
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
736
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
836
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
936
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1036
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1136
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1236
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1336
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1436
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1536
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1636
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1736
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1836
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
1936
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2036
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2136
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2236
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2336
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2436
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2536
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2636
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2736
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2836
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
2936
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3036
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3136
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3236
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3336
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3436
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3536
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
3636
Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları
© Tüm hakları saklıdır.