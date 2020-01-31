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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

5 kere uzay uçuşu yapan ve uzay aracı Soyuz'un komutanlığını da yapan Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin, dünyanın uzaydan fotoğraflarını çekti.

31 Ocak 2020 14:14

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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Rus Kozmonot'un uzaydan çektiği dünya fotoğrafları

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