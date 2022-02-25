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Rus gazeteleri, Putin'in işgal kararını nasıl gördü?

T24 Dış Haberler/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de Rus ordusunun resmen Ukrayna topraklarına gireceğini açıkladı. Karar Rusya'da karışık tepkiler aldı. Putin'in destekçileri ve milliyetçi kesim savaşa destek verirken; binler savaşa karşı sokağa döküldü. Bazı gazeteler, 25 Şubat nüshalarının ilk sayfalarında karara karşı tavır aldı. İşte 24 Şubat'ta Rusya'daki haber merkezlerinin attığı bazı manşetler...

25 Şubat 2022 19:17

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de Rus ordusunun resmen Ukrayna topraklarına gireceğini açıkladı. Karar Rusya'da karışık tepkiler aldı. Putin'in destekçileri ve milliyetçi kesim savaşa destek verirken; binler savaşa karşı sokağa döküldü. Bazı gazeteler, 25 Şubat nüshalarının ilk sayfalarında karara karşı tavır aldı. İşte 24 Şubat'ta Rusya'daki haber merkezlerinin attığı bazı manşetler...

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Sovyetski Sport | Futbolun zamanı değil

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Novaya Gazeta | Rusya, Ukrayna'yı bombaladı

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İzvestiya | Dönüşümsel Operasyon

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Kommersant | Saldırı ve cezalandırma: Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon nedeniyle eşi benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya

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Nezavisimaya | Donbas'taki askeri operasyonun tarihi boyutta olacağına dair işaretler var. Rusya, Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan yüz milyonlarca insanın hayatı değiştirilemez biçimde etkilenecek

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Moscow Times | Ukrayna işgali

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