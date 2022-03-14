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Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu; siviller yangın merdiveniyle kurtarıldı

14 Mart 2022 11:02

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Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu; siviller yangın merdiveniyle kurtarıldı

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Rus birlikleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev’in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti.

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. Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.

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. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

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İşte o kareler:

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