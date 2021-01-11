Ronaldo, son oynadığı maçta iki rekor daha kırdı

Juventus'un Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta rakip ağları bir kez havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerine yeni ünvanlar ekmeleyi sürdürdü. Portekizli, Josef Bican'a ait tarihin en golcü oyuncusu unvanına ortak oldu. 35. yaşındaki yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst üste 15 sezonda en az 15 gol kaydeden ilk isim olmayı başardı.
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NTVSpor'un haberine göre, Juventus'un Portekizli yıldızı Criestiano Ronaldo, takımının Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta başarılarla dolu kariyerine yeni unvanlar ekledi. Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde 759. golünü atarak Josef Bican’ın tüm zamanların en golcü futbolcusu rekoruna ortak oldu.
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1931-1955 yılları arasında Rapid Wien, Admira, Slavia Prag ve Dinamo Prag formalarıyla rakip ağları 759 kez havalandıran Çek kökenli oyuncuyu yakalayan Ronaldo, eski Brezilyalı Pele'yi geçen haftalarda geçmişti. Bu alanda Lionel Messi ise 5. sırada yer aldı.
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35 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst üste 15. sezonunda da 15 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.
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Ronaldo ilk çift rakamlara 2006-07'de Manchester United ile ulaştı. Başarılı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 34 maçta 17 gol kaydetti.
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Gelecek ay 36 yaşına girecek olan Ronaldo, üstün performansını sürdürdü. Portekizli sonraki sezonlarda rakip ağları en az 15 kez havalandırdı.
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Ronaldo'yla sürekli kıyaslanan Lionel Messi, 2008-09dan bu yana üst üste 12 sezonda bu başarıya ulaştı. Halihazırda 11 golü bulunan Arjantinli, bu sezon istatistiğini 13 sezona çıkaracak gibi gözüküyor.
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Ronaldo'nun Juventus için değeri, onun olmadığı maçlarda ortaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar, Ronaldo'nun forma giydiği maçlarda yüzde 72.4'lük galibiyet yüzdesini yakalarken; onun olmadığı maçlarda bu oran yüzde 46.7'ye geriliyor. Ronaldo ile Juventus maçlarda ortalama 2.3 puan elde etti, onsuz ise 1.7 oldu.
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Yaşlı Kadın lakaplı Juventus'un Ronaldo'lu gol ortalaması ise 2.1, Ronaldo'suz 1.5 olarak gerçekleşti. Juventus onun olduğu maçlarda kalesinde ortalama 0.9 gol gördü. Onsuz ise rakam 1.1'e çıktı.