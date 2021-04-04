Serie A'da şampiyonluk yarışında ilk sırada bulunan Inter'de Belçikalı yıldız Romelu Lukaku gollerine devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu ligde 20 gole ulaştı.
04 Nisan 2021 13:17
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Serie A'da şampiyonluk yarışında ilk sırada bulunan Inter'de Belçikalı yıldız Romelu Lukaku gollerine devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu ligde 20 gole ulaştı.
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Zirve takipçisi Milan ve Juventus'un puan kaybettiği haftada Inter deplasmanda Bologna'yı Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, aradaki puan farkını arttırdı. Inter en yakın takipçisi Milan'a 8, Atalanta'ya 10 ve Juventus'a 12 puan fark attı.
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Bologna karşısında galibiyet golünü atan Romelu Lukaku, bu sezon Serie A'da 20. golüne ulaştı. Geçen sezon başında Manchester United'dan Inter'e 74 milyon Euro karşılığında katılan Belçikalı, ilk sezonunda ligde 23 toplamda 34 gol kaydetmişti.
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Romelu Lukaku, Inter tarihine geçti
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Inter formasıyla Serie A'da üst üste en az iki sezon 20 ve üzeri gol atan oyuncular; Giuseppe Meazza (5 sezon), Istcan Nyers (4 sezon), Mauro Icardi (2 sezon), Christian Vieri (2 sezon), Roberto Boninsegna (2 sezon) ve Amedeo Amadei (2 sezon)