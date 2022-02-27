Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich, Putin'i hedef aldı: Kremlin'in en büyük yalanı...
27 Şubat 2022 19:55
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına devreden Rus Oligark Roman Abramovich'in kızı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı. Sofia Abramovich, Savaşı Rusya'nın değil Putin'in istediğini sosyal medyadan yazdı.
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Rusya'nın en zenginlerinden biri ve Putin'e yakınlığıyla tanınan Abramovich, 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından servetini petrol yatırımlarıyla inşa etti.
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Haziran 2003'te Chelsea'yi satın alan Roman Abramovich, kulübü İngiltere'nin ve Avrupa'nın en başarılı ekiplerinden biri haline getirdi. Ancak geçmişte İngiltere'ye girişlerde sorun yaşayan Abramovich, daha sonra İsrail pasaportu aldı ve bu sorunu çözdü.
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Son olarak Rusya'nın Ukrayna’yı işgali devam ederken Abramovich, İngiltere'de bir kez daha hedef haline geldi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren 35 oligarktan biri olarak kabul edilen Roman Abramovich'in (55) kızı Sofia Abramovich (27), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Vladimir Putin'in üzerine çizgi çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Sofia Abramovich, "Rusya Ukrayna ile savaş istiyor" cümlesindeki 'Rusya' kelimesinin üzerini çizerek 'Putin' yazdı.
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Fotoğrafın ardından bir de mesaj yazan Sofia Abramovich, "Kremlin'in propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus'un Putin'in yanında olduğudur" ifadesini kullandı. Sofia Abramovich'in bu paylaşımları, babasının Chelsea'nin yönetimini devrettikten sonra yapması da dikkatlerden kaçmadı.