Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu
10 Eylül 2021 12:10
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Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu | Aydın'ın Çine ilçesinde, Alabanda Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı
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ine'de 500 hektar alan üzerinde bulunan ve Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olarak değerlendirilen Alabanda Antik Kenti'nde, kazılar 2015 yılında başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu başkanlığında Meclis binasında devam eden kazılarda, ayrı ayrı bölgelerde, parçalar halinde 120 yılında Aydın'a getirildiği öne sürülen Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un mermer heykelinin parçaları gün yüzüne çıktı. Baş ve vücudunun bazı kısımları olmak üzere 6 parçası bulunan mermer heykelin diğer parçalarının da bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 2,5 metre boyunda ve bin 900 yılık olduğu değerlendirilen heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.
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Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, heykel ile ilgili şunları kaydetti: "Kazı çalışmalarında Hadrianus heykeli tespit ettik. Yaklaşık 2,5 metre boyunda olduğunu tahmin ettiğimiz heykelin önemli parçalarını ortaya çıkarmayı başardık. Heykel önümüzdeki birkaç sezon içinde tamamlandığında muhtemelen çok ciddi bir ziyaretçi akınına şahit olacağız çünkü Perge Antik Kenti'nde benzerini gördüğümüz bu heykelin dünyada da çok az bir benzeri var."
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Kazı başkanı olan, Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu ise şunları söyledi: "Ayrı ayrı yerlerde 6 parça halinde bulduğumuz Hadrianus heykelinin, 120 yılında Aydın'a geldiğini biiliyoruz. Hadrianus'un o yıl bu kente gelişi için yapıldığını düşündüğümüz bu heykelin yanındaki yazıtlarda bir onurlandırma yazısı olduğunu düşünüyoruz. Roma İmparatoru Hadrianus 117 ve 138 yıllarında Roma İmparatorluğu'nda tahtta bulunuyor. Roma'ya en güçlü çağını yaşatıyor. Yaklaşık bin 900 yıllık bir heykelden bahsediyoruz." Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ise "Bu heykeli yakın zamanda müze laboratuvarlarındaki restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerin beğenisine sunacağız" dedi. (DHA)