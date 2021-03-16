Rock and Roll'un kraliçesi Tina Turner'ın hayatı belgesel oluyor
16 Mart 2021 12:22
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Rock and Roll'un kraliçesi Tina Turner'ın çalkantılarla dolu hayatı HBO imzalı TINA belgeselinde tüm çıplaklığıyla işlenecek.
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Bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış görüntülerle, ses kayıtlarıyla, kişisel fotoğraflarla ve sanatçının Zürih’teki evinde gerçekleşen özel röportajla bezenen belgesel, duyurusunu ilk kez 2018 Cannes Film Festivali’nde yapmıştı.
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27 Mart’ta ekrana gelecek belgesel, bugün 81 yaşında olan Tina Turner'ın yıldızlığa yükselişinden kişisel sorunlarına, 80'li yıllarda kariyerinin yeniden dirilişinden eski eşi Ike Turner'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik istismara kadar efsane müzisyenin hayatından çeşitli kesitler sunacak.
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Belgeselinin senaristliğini ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Daniel Lindsay ve T.J. Martin üstleniyor. Belgeselde Angela Bassett, Oprah Winfrey, gazeteci Kurt Loder, oyun yazarı Katori Hall (“P-Valley”) ve Tina’nın kocası Erwin Bach başta olmak üzere pek çok önemli isimle gerçekleşen röportajlara da yer verilmiş.
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TINA için yayınlanan fragmanın açılışında, ikonik sanatçı, henüz çocukken evi terk eden annesinin yarattığı travmatik boşluğu bütün açıklığıyla aktarıyor. Fragmandaki kısa konuşmasında hatalarına ve hayatındaki yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başardığının altını çizerken; Turner’ın en ses getiren şarkılardan biri olan “Proud Mary” duyuluyor. İzleyeni minik bir zaman tüneline ışınlayan arşivlik görüntüler, belgeselin geri kalanına dair ipuçları da veriyor.