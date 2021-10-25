Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
25 Ekim 2021 12:06
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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti.
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah arttı. Kar yağışıyla birlikte yaylalar, bembeyaz oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.