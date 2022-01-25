Rize'de üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
Rize’de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü
25 Ocak 2022 17:30
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Rize’de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü
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Yan yatan kamyon sürücüsü kendini dışarıya atarak hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kamyonun düştüğü çukurdan çıkarılması için olay yerine vinç çağırıldı ancak vinç ilk seferde bahçe duvarı nedeniyle kamyona müdahale edemedi.
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Sonrasında bölgeye bir de iş makinesi çağırılarak bahçenin duvarı yıkıldı ve vinç böylelikle güvenli bir şekilde kurularak kamyonu düştüğü çukurdan çıkardı.
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Rize'de üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
57
Rize'de üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
67
Rize'de üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
77
Rize'de üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü