Rize'de taş ocağına karşı nöbet sürüyor; "Bizi kolay yıldıramazlar"
Rize’nin İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Dün 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün iş makineleriyle orman içi yol açma çalışması başlatıldı. Ancak yöre halkı iş makinesinin önünü kesti, çalışmayı durdurdu.
27 Nisan 2021 15:30
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Rize'de taş ocağına karşı nöbet sürüyor: Bizi kolay yıldıramazlar | Karadeniz’in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ‘örnek yayla’ modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize’nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı.
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Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini belirten yöre halkı, bir hafta önce nöbete başladı.
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Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan bölge halkı, İyidere’de deniz doldurularak yapılacak lojistik liman projesi için planlanan taş ocağının doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor.
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Taş ocağı için önceki gün vadiye getirilen iş makineleri bölgede tansiyonu yükseltti.
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Jandarmalar eşliğinde alana sokulmak istenen iş makinelerinin önünü kesmeye çalışanlara askerler müdahale etti.
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Uzaklaştırılan grup önceki gece orman içi yollardan getirdikleri arı kovanlarını yola yerleştirdi.
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Yöre halkına biber gazı ile müdahale eden jandarma ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.Biber gazından etkilenen kadınlar fenalık geçirdi.
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Gözaltına alınanlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Bölgede bu sabah iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.
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Köyün girişinde çadır kuran bölge halkı alana yaklaştırılmadı.
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Ancak bir grup, orman içi patika yollardan gelerek iş makinesinin önüne çıktı. Çalışmayı durduran operatör iş makinesi ile geri çekildi.
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İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de alana gelerek halkla görüştü. Başkan Karagöz, “Bu vadiyi gören herkes, yazık oluyor taş ocaklarıyla diyor. Geri dönüşümsüz bir tahribata sebep oluyor. 4 köy ve 2 mahallemiz buradan zaman içerisinde etkilenecektir. Dinamitler patlatılacak toz olacak, burada ne arıdan, ne çaydan bahsedilebilir. Lojistik limanı istiyoruz, ihtiyacımız var. Ama neyi neye feda ediyoruz bakmamız gerekiyor. Alternatifleri ve çözümleri illaki vardır. Bu vadiye daha az zarar verecek, tahribat yapacak yerlerden taş alınabilir” dedi.
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Hamide Karadeniz de "Sabah geldik iş makinesi çalışıyordu. Orman içerisinden derelerden geçerek ağrılı dizimle buraya kadar geldim. Çayımız, suyumuz, ormanımız için müdahale ediyoruz” dedi.
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Emine Tuncer ise “Bizi kolay kolay yıldıramazlar. Adamlarımız önümüzde biz arkalarında buraya geldik. Şimdi adamlarımız arkamızda, biz önde bu mücadeleyi bırakmayacağız. Biz Rize'ye iş yapılsın istiyoruz. Belki bizim çocuklarımız da iş bulur. Limana asla karşı değiliz. Ama taş alınacak başka yer yok mu?” diye konuştu.