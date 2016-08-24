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Rio Olimpiyatları'nın en ilginç görüntüleri...

24 Ağustos 2016 02:25

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Rio’da olimpik havuzun rengi yeşile döndü, yüzücüler havuzun kötü kokusundan şikayet ettiler.

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Guanabara Körfezi'ndeki yapılan yelkenli yarışlarında, kirlilik nedeniyle olimpik sporcular "Yarışlarda ağzımızı kapatmak zorunda kalıyoruz" diyerek isyan ettiler.

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Rio 2016'da 4x200 m serbest stil bayrak yüzme yarışında altın madalya alan, erkekler 200 m bireysel karışıkta ise 5. olan Ryan Lochte "Eğer Michael Phelps olmasaydı yüzmenin Michael Phelps'i ben olurdum.", dedi.

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Ereksiyon olduğu için direkleri deviren Japon sporcu Hiroki Ogita

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400 metrede koşan Britanyalı atlet Martyn Rooney aslında çok kötü bir derece yapmamasına karşın madalya alamadı. Yarıştan sonra sıcağı sıcağına kendi performansını eleştirip "S.k gibi koştum." açıklaması yapan sporcu daha sonra Twitter'dan bir özür mesajı yayınladı.

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Brezilyalı uyuşturucu satıcılarının yaptığı Rio 2016 markası taşıyan kokain paketlerinin üzerinde

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Brezilyalı uyuşturucu satıcılarının yaptığı Rio 2016 markası taşıyan kokain paketlerinin üzerinde

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Brezilya senkronize atlama takımından Ingrid Oliveira isimli kadın sporcu geceyi kano dalında yarışan bir sporcuyla geçirmek istedi ve beraber kaldığı takım arkadaşı Giovanna Pedrosa'yı odadan kovdu.

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Olimpiyatlardaki bir başka ilginçlik ise anneannelerimizden miras kalma ‘bardak çekme’ yöntemini kullanan sporculardı.

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Fransız eskrim sporcusu Enzo Lefort, Alman rakibi ile olan mücadelesinde cep telefonunu düşürdü.

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Hollandalı jimnastikçi Yuri van Gelder, olimpiyat köyüne zil zurna sarhoş gelince milli takımdan çıkarıldı.

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Hollandalı jimnastikçi Yuri van Gelder, olimpiyat köyüne zil zurna sarhoş gelince milli takımdan çıkarıldı.

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Bir ilginçlik de 'Potanın Perilerin'in başına geldi. Milli takımımızı taşıyan otobüsün şoförü yolu bilmediğinden takım geç kaldı ve maça ısınamadan çıktı.

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