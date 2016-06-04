Ringde dans eden, savaşa karşı çıkan Muhammed Ali'nin rengârenk 74 yılı: Hayal gücü olmayanın kanatları yoktur
04 Haziran 2016 14:38
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"Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur."
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Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi.
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12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif sıklette altın madalyayı alarak profesyonel lige döndü.
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18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılında 22 yaşındayken, S. Liston'u yenip Dünya Şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini ve İslam'a geçtiğini açıkladı.
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Muhammed Ali ismini aldı ve çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı.
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"Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılarki onlarla savaşayım" diyerek Vietnam savaşına gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
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Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
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1970'te temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü.
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1971'de Joe Frazier ile 'Asrın maçı'na çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa kaybetti. Uzmanlar üç buçuk sene aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali'nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi.
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Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a sayı ile yenilince, kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini sandı.
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Ancak o azmedip art arda unvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton'i yenip rövanşı aldı.
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1973'te Joe Frazier ile unvan maçı için anlaştı. Arada sadece Joe Frazier-George Foreman maçı kalmıştı. Frazier sürpriz bir şekilde iki raundda nakavt oldu.
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Ali böylece önce Fraizer ile maç yapıp arkasından da Foreman'la maç ayarladı ve iki maçı da nakavtla kazandı. Böylece hem kaybettiği unvanını alacak hem de daha bitmediğini gösterecekti.
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1974'te Foreman’ın bahisçilerde 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktik ile sekizinci raundda nakavt edip hak ettiği unvanı Floyd Patterson'den sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978'de L. Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince Dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu.
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1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Sonra Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen bunu gizleyip büyük para karşılığı iki maç daha yapıp kaybetti. İkisi de o vaktin veya sonrasının dünya şampiyonları idi.
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1981'de Muhammed Ali yoldan geçerken denk geldiği canına kıymak isteyen bir hayranının hayatını kurtarıdı
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Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu olan Muhammed Ali, 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı.
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Efsane boksör, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedaviye gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdi.
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Muhammed Ali, şarkıcı ve komedyen Sammy Davis'e boks öğretiyor
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