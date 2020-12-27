Rihanna ve ASAP Rocky el ele görüntülendi
Ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky ile el ele görüldü. İki yakın arkadaş olan sanatçıların birlikte olduğu bir süredir konuşuluyordu.
27 Aralık 2020 10:33
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Ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky ile el ele görüldü. İki yakın arkadaş olan sanatçıların birlikte olduğu bir süredir konuşuluyordu.
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ASAP Rocky ve Rihanna çifti, Noel için gittikleri Barbados’ta el ele görüntülendi.
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Geçen temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı.
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Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.
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