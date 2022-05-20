Rihanna'nın bebeği dünyaya geldi
Rihanna’nın bebeği dünyaya geldi Şarkıcı ve marka sahibi Rihanna’nın sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile bekledikleri bebek dünyaya geldi.
20 Mayıs 2022 08:48
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Rihanna’nın bebeği dünyaya geldi Şarkıcı ve marka sahibi Rihanna’nın sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile bekledikleri bebek dünyaya geldi.
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Page Six’in aktardığı habere göre, bebek Los Angeles’ta 13 Mayıs’ta doğdu.
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Bebeğin erkek olduğu belirtildi.
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Rihanna, uzun bir süre hamile olduğu saklamış, son aylarına yaklaştığında fotoğraflarla dünyaya duyurmuştu.
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