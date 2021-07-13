Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
13 Temmuz 2021 13:11
111
Rihanna, geçen yıl 13,8 milyon dolara satın aldığı lüks malikanesini 80 bin dolara kiraya veriyor.
211
Ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills’teki malikanesine kiracı arıyor
311
33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evini, aylığı 80 bin dolardan kiraya verecek.
411
Kendisi bir yan evde oturan Rihanna’nın kiraya vermek istediği evinin yakınında Paul McCartney gibi ünlü yıldızlar da yaşıyor.
511
Terası, havuzu, spa’sı, spor salonu olan evi Rihanna geçen yıl 13,8 milyon dolara satın almıştı.
611
Malikanenin önceki sahibi, I Dream of Jeannie dizisinin yaratıcısı Sidney Sheldon‘ın kızıydı.
711
Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
811
Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
911
Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
1011
Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
1111
Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor
© Tüm hakları saklıdır.