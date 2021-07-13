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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

13 Temmuz 2021 13:11

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Rihanna, geçen yıl 13,8 milyon dolara satın aldığı lüks malikanesini 80 bin dolara kiraya veriyor.

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Ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills’teki malikanesine kiracı arıyor

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33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evini, aylığı 80 bin dolardan kiraya verecek.

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Kendisi bir yan evde oturan Rihanna’nın kiraya vermek istediği evinin yakınında Paul McCartney gibi ünlü yıldızlar da yaşıyor.

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Terası, havuzu, spa’sı, spor salonu olan evi Rihanna geçen yıl 13,8 milyon dolara satın almıştı.

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Malikanenin önceki sahibi, I Dream of Jeannie dizisinin yaratıcısı Sidney Sheldon‘ın kızıydı.

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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

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Rihanna, malikanesine aylık 80 bin dolar verecek kiracı arıyor

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