Rihanna, kimliği olmadığı için bara alınmadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kimliği olmadığı için bir bir gece kulübüne alınmadı.
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Albüm satışları dünya çapında 250 milyonu aşan Rihanna, sevgilisi A$AP Rocky'le birlikte New York şehrindeki bir bara girmeye çalışırken görüntülendi.
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Kimliği olmadığı için içeri girmesine izin verilmeyen Rihanna ve A$AP Rocky bir süre güvenliklerle tartıştı.
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Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası bir kullanıcı, "Rihanna'nın bara girmesi engellenmeye çalışılıyor. Gülmekten ölüyorum, bunlar kimin adamları?" dedi. Rihanna'nın hayranlarının çoğu, böyle tanınmış bir ünlünün kimliği olmadığı için incelenmesinin 'komik' olarak tanımladı.