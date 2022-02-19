Rihanna hamilelik sürecini anlattı: Aşırı yorgun ve uykulu hissediyorum
19 Şubat 2022 17:12
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Bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Rihanna, "Bazen aşırı yorgun hissediyorum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” diye konuştu.
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Rihanna ve A$AP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu.
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Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.
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Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun oluyorum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.
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A$AP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.