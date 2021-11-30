Rihanna, dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados'da 'ulusal kahraman' ilan edildi
Karayip ülkesi Barbados, Britanya Kraliyet ailesine bağlılığına son vererek dünyanın en genç cumhuriyeti oldu. Barbados'un cumhuriyet ilan edildiği törende ünlü şarkıcı Rihanna da ülkenin ulusal kahramanı unvanını aldı.
30 Kasım 2021 12:35
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Karayip ülkesi Barbados, Britanya Kraliyet ailesine bağlılığına son vererek dünyanın en genç cumhuriyeti oldu. Barbados'un cumhuriyet ilan edildiği törende ünlü şarkıcı Rihanna da ülkenin ulusal kahramanı unvanını aldı.
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Barbados'un ilk seçilen cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason yaptığı konuşmada "Biz, Barbados Cumhuriyeti'ne ruhunu ve özünü vermeliyiz, geleceğini şekillendirmeliyiz, biz birbirimizin ve ulusumuzun bekçisiyiz. Biz Barbados halkıyız" ifadelerini kullandı.
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arbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, düzenlenen törende 'ulusal kahraman' ilan edildi.
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Barbados Başbakanı Mia Mottley, Rihanna'dan bahsederken sanatçının 2012 yılında yayınladığı 'Diamond' (Elmas) şarkısından alıntı yaptı. Mottey: "Elmas gibi parlamaya ve yaptığın işlerle ulusumuza onur getirmeye devam et" dedi.
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Rihanna, dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados'da 'ulusal kahraman' ilan edildi