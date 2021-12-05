Rihanna'dan hamilelik iddialarına yanıt

Şarkıcı Rihanna, Barbados'un bağımsızlık töreninde karnındaki şişlik sonrası çıkan hamilelik iddialarına bir hayranı aracılığıyla yanıt verdi. Rihanna, hamile olmadığını söyledi.
05 Aralık 2021 14:56
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Şarkıcı Rihanna, Barbados'un bağımsızlık töreninde karnındaki şişlik sonrası çıkan hamilelik iddialarına bir hayranı aracılığıyla yanıt verdi. Rihanna, hamile olmadığını söyledi.
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Rihanna, Barbados'un Kraliyet'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği törende 'Ulusal Kahraman' unvanı almıştı.
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Rihanna, törende saten bir elbise giymiş, hamile olduğuna ilişkin dedikodular çıkmıştı.
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Barbadoslu şarkıcı, Instagram'da bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.
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Barbadoslu şarkıcı, Instagram'da bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.
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Ri-Ri "Baby shower'ına gelebilir miyim kız kardeşim!? Doğru mu değil mi bilmiyorum ama güzel bebeklerin olacak" diyen hayranına, "Dur" İlk 10 baby shower'a gelmedin ki! Size kalsa ben her yıl hamileyim" diye cevap verdi.