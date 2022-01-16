Rıdvan Dilmen: Torrent'in 4-6-0 sistemi ile böyle 4 yersin!
16 Ocak 2022 21:50
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Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilirken; TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı yorumladı Sarı Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in sistem değişikliği için, "Torrent'in 4-6-0 sistemi ile böyle 4 yersin" dedi. İşte Dilmen'in açıklamaları:
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Galatasaray yönetimi oyunculara "Yeni hocanız geldi, kendinizi gösterin" demiştir. Fenerbahçe'de görünmeyen heyecan Galatasaray'da var. Çok anlık pozisyonlar var hakemin maçı götüremediğini görüyoruz. Alparslan'ın yaptığı hatalar var. Hakemin kafasında "penaltı verdim niye sarı kart vermedim" diye düşünmüştür. Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilebilirdi belki bir bakmak lazım.
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"Fatih Terim nasıl gönderilir" diye medyada baya ses getirdi. Ama "Biz önemli bir teknik adam getirdik" dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray'a uyar. Halil'i çıkarınca Kerem'in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı.
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Bu Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olma ihtimali sıfır. Zaten camia ve taraftar üzgün durumda. Başkan Burak Elmas tartışılır durumda. Yılların efsanesi Fatih Terim ayrılmış durumda. Bu kararları almak kolay değil.
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Bu teknik adam gelecekte ne yapabilir onu da bilmiyorum. Hatayspor bugün kazanmayı hak ettiği pozisyonlar vardı. Torrent'in ne yapmak istediğini anlamak için 4-5 hafta beklemek lazım.
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Hatayspor, bugün kazanmayı hak eden bir oyun oynadı. Maçın kırılma anları vardı. Maç 2-0'a gelirken Torrent ne yapabilirdi bilmiyorum. Farklı bir formata geçebilir miydi?
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Kerem, bugün yetmedi. Beklediğimizin çok daha ötesinde hızla ilerleyen harika bir oyuncu olmaya giden bir oyuncu. Allah sakatlıklardan korusun. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak özelliği havlu atmışlar. Şampiyonluk yarışından kopmuşlar. Aytaç girecekse illa Halil'in çıkması gerekmezdi. Halil bir pozisyonda Boey'in yerinde olsa atardı.
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Galatasaray parça parça iyi oynadı. Torrent ne kendi takımını ne rakibi tanımıyordu. Bir yardımcısı olsa mesela Ayhan Akman onu hocaya anlatırdı. Galatasaraylılar böyle ızdırap çekerek ikinci yarıyı bitirir. Mesela Ahmet Nur Çebi geldi Önder hocayı aldı yanına "Bu bizim hocamızdır" dedi. Bir beklenti oluştu. Oyuncularında bir heyecanı oldu. Fenerbahçe'de bu yoktu.
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Torrent 8 haftadır izliyorum demiş. Kazanan her zaman haklıdır. Hatay'ın ikinci golünde ofsayt olma ihtimali fazlaydı. VAR çizgisini çizmediler çünkü top dönüp tekrar geri geldi. Tiki takayı Taylanla Berkanla oynayamazsınız.
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Oyuncularla hızlı oynarsın Drogbayla Selçuk İnan ile. Ama bu kadro ile oynayamazsınız. Sezon sonuna kadar Galatasaray üzülecekler. Avrupa Kupası için muhakkak transfer lazım merkez orta sahaya ahtapot gibi bir oyuncu lazım. Kaleci transferinde bir oyuncu olabilir. Muslera dönmeyecekse.