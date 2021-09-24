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Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

24 Eylül 2021 15:32

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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