Sadakatsiz ve Kuruluş Osman'ın reyting yarışı devam ediyor!
10 Şubat tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
11 Şubat 2021 11:34
16
10 Şubat tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
26
TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir Total'de 9. sırada yer alırken, AB'de ise 5. sırada kendine yer buldu.
36
Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Total'de, 6, AB'de ise ilk sırada yer aldı.
46
Esra Erol'da ise totalde 3., AB'de 7. sırayı aldı.
56
Kuruluş Osman Total'de ilk sırada yer alırken, AB'de ikinci oldu.
66
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi Total'de 2. sırada, AB'de ise geçen haftalarda olduğu gibi birinci sırayı aldı.
© Tüm hakları saklıdır.