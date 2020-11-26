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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

26 Kasım 2020 12:05

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25 Kasım Çarşamba akşamı reytinglerinde yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Kuruluş Osman Total ve ABC1'de ilk sırada yer alırken; AB'de ise ilk sırada Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi yer aldı.

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Atv'nin başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, dün akşam ekrana gelene 35. bölümüyle; Tüm Kişiler’ de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme, 20+ABC1’de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

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Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz; AB kategorisinde ilk sırada yer alırken, Total ve ABC1 kategorilerinde ise 2'nci sırada yer aldı.

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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Reytinglerde Sadakatsiz-Kuruluş Osman yarışı

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