Reyting yarışında Yargı ve Teşkilat’ın gerisinde kaldı; Star TV'den 'Benim Hayatım' dizisiyle ilgili yeni karar
22 Kasım 2021 11:24
15
Reyting yarışında Yargı ve Teşkilat’ın gerisinde kaldı; Star TV'den Benim Hayatım dizisiyle ilgili yeni karar
25
Her pazar akşamı Star TV'de yayınlanan Benim Hayatım dizisi, reyting yarışında Yargı ve Teşkilat gibi rakiplerinin gerisinde kalınca yayın günü değiştirildi.
35
Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV’nin yeni dizisi Benim Hayatım, hedeflediği başlangıcı yapamadı.
45
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Genco Özak'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisi pazar günkü reyting savaşından başarılı çıkamadı. Dizi, Yargı ve Teşkilat gibi güçlü yapımların gerisinde kaldı ve Benim Hayatım'ın yayın günü konusunda değişikliğe gitme kararı alındı.
55
Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği Benim Hayatım dizisi, 25 Kasım Perşembe tarihinden itibaren her perşembe izleyicisiyle buluşacak.