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Reyhanlı'daki çadır kentte yaklaşık 4 bin Suriyeli mülteci yaşıyor

15 Mart 2012 14:47

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Suriye mülteci
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