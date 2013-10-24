Ressam Balthus 'dikizci' miydi?
24 Ekim 2013 21:03
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Asıl adı Balthasar Klossowski olan Polonya asıllı Fransız ressam Balthus'un 'Kediler ve Kızlar; Resim ve Provokasyonlar' adlı sergisi 12 Ocak'a kadar açık kalacak.
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2001'de ölen Balthus, özellikle genç kızları nü ve kışkırtıcı pozlarda tasvir ettiği resimleriyle ünlüydü.
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Balthus, sağlığında, pedofili suçlamalarını kesin bir dille reddediyordu.
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Ancak Guardian'ın resim eleştirmeni Jason Farago, ressamı eleştirerek, şöyle diyor;
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''Gerçekçi olalım; Bu resimler çocukların erotik görüntüleridir...''
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''...Hatta bazıları düpedüz 'dikizcilik' olarak nitelendirilebilir.''
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