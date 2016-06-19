Resimlerde fotoğraf görüntüsü; hiper gerçekçi tablolar ...
19 Haziran 2016 19:38
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Hipergerçekçi ressam Mike Dargas kullandığı teknik ve ayrıntılara gösterdiği özen onu diğer ressamlardan ayırıyor.
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Dargas’ın resimleri bir fotoğraf karesi kadar gerçekçi görünüyor.
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Sanat eğitimi almamış olan Dargas, çizmeye 3 yaşında başladığını 8 yaşına geldiğinde ise çizimlerini arkadaşlarına ve ailelerine sattığını belirtiyor.
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Dargas resimlerindeki gerçekliği ışık hassasiyetine verdiği öneme bağlıyor.
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