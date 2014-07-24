Renkte zenginlik, dokunuşta hafiflik hissinin temsili: Radikal Geometri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliyet Akademisi’nde açılan yeni 'Radikal Geometri" adlı sergi, Güney Amerika’nın belli bölgelerinde yarım yüzyıllık bir dönemde yaratılan sanat eserlerine odaklanıyor.
27
Sergide yer alan soyut, yenilikçi eserler Uruguay, Brezilya, Arjantin ve Venezuela’da 1930 ile 1970 arasında ortaya çıktı.
37
Londra'daki City Üniversitesi'nden sanat tarihçisi ve popüler kültür uzmanı Prof. Amanda Hopkinson, "Sergi, renkte zenginlik, dokunuşta hafiflik ve harika bir deneysellik hissini temsil eden bir akımı yansıtıyor" dedi.
47
Prof. Hopkinson, serginin Kolombiya öncesi Güney Amerika gelenekleriyle Avrupa ve Amerika'daki akımları birleştirdiğini belirtiyor. Hopkinson'a göre bunun nedeni sanatçıların farklı ülkelerden gelmesi.
57
Her ne kadar sergi sanatsal geometri üzerine yoğunlaşsa da sanat, savaş sonrası Avrupa ve Güney Amerika kentlerinden göçü yansıtıyor.
67
Eserler, Güney Amerika yorumuyla 20'nci yüzyıl Avrupası'na ait yapısalcılık, soyut dışa vurumculuk ve vortizmin izlerini taşıyor .
77
Radikal Geometri sergisi 17 Ağustos'a kadar açık kalacak.