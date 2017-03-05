Rengârenk karnaval: Rio!
05 Mart 2017 01:00
125
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı, tüm dünyanın heyecanla beklediği karnavallar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
225
Danslar kadar karnavala katılanların kostümleri, makyajları ve geçit töreninde kullanılan karnaval arabaları da büyük ilgi görüyor.
325
Rio Karnavalı aslında, Hristiyanlık inancına göre büyük perhiz’den önce düzenlenen bir karnaval.
425
Oruç tutma, tövbe etme, dünyevi işlerden uzak durma dönemi olan perhiz döneminden bir hafta önce Rio Karnavalı büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapar.
525
İşte Yılmaz Murat Bilican'ın fotoğraflarıyla Rio Karnavalı...
© Tüm hakları saklıdır.