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Rengârenk karnaval: Rio!

05 Mart 2017 01:00

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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı, tüm dünyanın heyecanla beklediği karnavallar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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Danslar kadar karnavala katılanların kostümleri, makyajları ve geçit töreninde kullanılan karnaval arabaları da büyük ilgi görüyor.

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Rio Karnavalı aslında, Hristiyanlık inancına göre büyük perhiz’den önce düzenlenen bir karnaval.

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Oruç tutma, tövbe etme, dünyevi işlerden uzak durma dönemi olan perhiz döneminden bir hafta önce Rio Karnavalı büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapar.

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İşte Yılmaz Murat Bilican'ın fotoğraflarıyla Rio Karnavalı...

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