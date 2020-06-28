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REKLAM: İstanbul'da, güvenlikli sitede sahibinden satılık köy evi

2.850 metrekare özel bahçe, köy kahvesi, spor alanı, yüzme havuzu ve yürüyüş yolları

28 Haziran 2020 12:16

İstanbul merkeze yarım saat mesafede

İstanbul merkeze yarım saat mesafede

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