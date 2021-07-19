T24 LogoT24 Logo

Rehberlik sitesi, 2021 yılında ABD’deki üniversitelerden mezun olan en başarılı 25 Türk’ü açıkladı; işte isimler...

ABD’de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan www.studyinamerica.com, ABD üniversitelerinde, 2021 yılında en en başarılı 25 Türk mezunu açıkladı.

19 Temmuz 2021 12:21

129

Stanford, Princeton, Yale, Brown, Chicago Üniversitesi, Maryland Üniversitesi gibi saygın kurumlardan mezun olan gençler, çok yönlü çalışmaları ve güçlü karakterleri ile başarılı bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etti.

229

Site tarafından “en başarılı 2021 mezunları” seçilirken yalnızca akademik başarılar değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi. Başarı listesine seçilen öğrenciler, sınıflarının ilk sıralamalarında yer alıyor ve minimum 3,7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Bu öğrenciler, gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, çevrelerine ilham veriyor ve edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyor.

329

İstatistiklere göre ABD’de şu anda 10 bini aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunların 3 binden fazlası lisans eğitimi alıyor. 2021 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 7’nci sırada yer alıyor.

429

Açıklanan 25 mezunun isimleri şöyle sıralandı:

529

“Ece Hakim- Harvard Üniversitesi,

629

Emir Akdere- Yale Üniversitesi,

729

Ecenaz Özmen - Columbia Üniversitesi,

829

Bertan Gülşen - Dartmouth College,

929

Yasemin Ramazanoğlu - Georgetown Üniversitesi,

1029

Kaan Ertaş – Stanford Üniversitesi,

1129

Ecehan Yürükoğlu - Duke Üniversitesi,

1229

Sinan Onukar - Pensilvanya Üniversitesi,

1329

Serdem Sakar - New York Üniversitesi,

1429

Tuna Coluk - Johns Hopkins Üniversitesi,

1529

Pelin Çetin - Barnard Koleji Columbia Üniversitesi,

1629

Mark Adut - Brown Üniversitesi,

1729

Ladin Boluk - Pomona College,

1829

Ali Ekin Gürgen - Princeton Üniversitesi,

1929

Mina Cezayirli - Yale Üniversitesi,

2029

Kaan Özdoğru - University of Maryland,

2129

Selin Deldağ - Chicago Üniversitesi,

2229

Umut Arslan - Harvard Üniversitesi,

2329

Eda Naz Dinç - Yale Üniversitesi,

2429

Efe Yavuz - Northwestern Üniversitesi,

2529

Yağmur Erhan - Stanford Üniversitesi,

2629

Berke Saat - Massachusetts İnstitute of Technology,

2729

Lal Kökoğlu - Tufts Üniversitesi,

2829

Cavit Ege Havsa - Rice Üniversitesi,

2929

Deniz Enfiyeci - Pensilvanya Üniversitesi” (DHA)

ABDeğitimmezuntürk25 en başarılı türk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24