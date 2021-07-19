Rehberlik sitesi, 2021 yılında ABD’deki üniversitelerden mezun olan en başarılı 25 Türk’ü açıkladı; işte isimler...
ABD’de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan www.studyinamerica.com, ABD üniversitelerinde, 2021 yılında en en başarılı 25 Türk mezunu açıkladı.
19 Temmuz 2021 12:21
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Stanford, Princeton, Yale, Brown, Chicago Üniversitesi, Maryland Üniversitesi gibi saygın kurumlardan mezun olan gençler, çok yönlü çalışmaları ve güçlü karakterleri ile başarılı bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etti.
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Site tarafından “en başarılı 2021 mezunları” seçilirken yalnızca akademik başarılar değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi. Başarı listesine seçilen öğrenciler, sınıflarının ilk sıralamalarında yer alıyor ve minimum 3,7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Bu öğrenciler, gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, çevrelerine ilham veriyor ve edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyor.
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İstatistiklere göre ABD’de şu anda 10 bini aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunların 3 binden fazlası lisans eğitimi alıyor. 2021 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 7’nci sırada yer alıyor.
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Açıklanan 25 mezunun isimleri şöyle sıralandı:
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“Ece Hakim- Harvard Üniversitesi,
629
Emir Akdere- Yale Üniversitesi,
729
Ecenaz Özmen - Columbia Üniversitesi,
829
Bertan Gülşen - Dartmouth College,
929
Yasemin Ramazanoğlu - Georgetown Üniversitesi,
1029
Kaan Ertaş – Stanford Üniversitesi,
1129
Ecehan Yürükoğlu - Duke Üniversitesi,
1229
Sinan Onukar - Pensilvanya Üniversitesi,
1329
Serdem Sakar - New York Üniversitesi,
1429
Tuna Coluk - Johns Hopkins Üniversitesi,
1529
Pelin Çetin - Barnard Koleji Columbia Üniversitesi,
1629
Mark Adut - Brown Üniversitesi,
1729
Ladin Boluk - Pomona College,
1829
Ali Ekin Gürgen - Princeton Üniversitesi,
1929
Mina Cezayirli - Yale Üniversitesi,
2029
Kaan Özdoğru - University of Maryland,
2129
Selin Deldağ - Chicago Üniversitesi,
2229
Umut Arslan - Harvard Üniversitesi,
2329
Eda Naz Dinç - Yale Üniversitesi,
2429
Efe Yavuz - Northwestern Üniversitesi,
2529
Yağmur Erhan - Stanford Üniversitesi,
2629
Berke Saat - Massachusetts İnstitute of Technology,