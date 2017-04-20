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Referandum sonrası ilk anket: Kim "Evet" dedi, kim "Hayır" dedi?

20 Nisan 2017 02:04

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16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından Ipsos Seçmen Anketi açıklandı.

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Ankete göre AKP seçmeninin yüzde 90’ı, CHP seçmeninin yüzde 5’i, MHP seçmeninin yüzde 27'si ve HDP seçmeninin yüzde 9'u referandumda "evet" oyu kullandı.

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Evet diyen seçmenin yüzde 86'sı; hayır diyenlerin ise yüzde 88'inin kararı kampanya sürecinin başından bu yana aynıydı.

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Evet diyen seçmenin yüzde 77'si sürecin adil olduğunu düşünürken, hayır diyenlerin yüzde 87'si sürecin adil olmadığını düşünüyor.

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Evet diyen seçmenin yüzde 88'i ülkenin geleceğinin "daha iyi" olacağını söylerken, hayır diyenlerin yüzde 59'u ülke geleceğinin "daha kötü" olacağına inanıyor.

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İşte IPSOS’un CNN Türk için hazırladığı özel anketteki sonuçlar…

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