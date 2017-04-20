Referandum sonrası ilk anket: Kim "Evet" dedi, kim "Hayır" dedi?
20 Nisan 2017 02:04
122
16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından Ipsos Seçmen Anketi açıklandı.
222
Ankete göre AKP seçmeninin yüzde 90’ı, CHP seçmeninin yüzde 5’i, MHP seçmeninin yüzde 27'si ve HDP seçmeninin yüzde 9'u referandumda "evet" oyu kullandı.
322
Evet diyen seçmenin yüzde 86'sı; hayır diyenlerin ise yüzde 88'inin kararı kampanya sürecinin başından bu yana aynıydı.
422
Evet diyen seçmenin yüzde 77'si sürecin adil olduğunu düşünürken, hayır diyenlerin yüzde 87'si sürecin adil olmadığını düşünüyor.
522
Evet diyen seçmenin yüzde 88'i ülkenin geleceğinin "daha iyi" olacağını söylerken, hayır diyenlerin yüzde 59'u ülke geleceğinin "daha kötü" olacağına inanıyor.
622
İşte IPSOS’un CNN Türk için hazırladığı özel anketteki sonuçlar…
© Tüm hakları saklıdır.