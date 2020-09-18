Reels’in yayınlanmasıyla ilgi azalmıştı; Instagram IGTV'ye yeni özellik geliyor
18 Eylül 2020 14:46
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Reels’in yayınlanmasıyla ilgi azalmıştı; Instagram IGTV'ye yeni özellik geliyor | Instagram'ın TikTok benzeri özelliği Reels'in yayınlanmasıyla birlikte IGTV'ye olan ilgi azaldı. Sosyal medya devi IGTV için yeni bir özellik getirerek bu alanın da popüler kalmasını hedefliyor.
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Videolar yerel bir dile aitse o alanda kısıtlı kalabiliyor. Bazı hesaplar bu videolara altyazı ekleyerek yayınlayabiliyor. Instagram dil bariyerinin aşılabilmesi adına IGTV videolarına altyazı özelliği getiriyor.
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Instagram'ın IGTV sekmesinden yapılan paylaşımlar, yapay zeka sayesinde 16 dilde otomatik altyazı çevirisine sahip olacak.
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Otomatik olarak eklenecek bu altyazı özelliğiyle Instagram videolarının daha fazla kişiye erişmesi hedefleniyor.
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YouTube benzeri bir sistemde işleyecek olan bu özellik, eğer videoda ses yoksa kullanıcıların yardımıyla eklenecek.
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Yani ayarlardan bu videolara özel olarak altyazı eklenecek ve açılıp kapanabilecek. Videoda yer alan ayarlar bölümünden altyazı çevirisi istenirse açılacak istenirse de kapacak şekilde ayarlanabiliyor.