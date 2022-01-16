T24 LogoT24 Logo

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, vefatının ikinci yılında anılıyor.

16 Ocak 2022 13:05

115

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti.

215

1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.

315

Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların iş birliğini öngören Köylü Derneği'ni kurdu.

415

12 Eylül askeri darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986'da Bülent Ecevit’'in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.

515

Rahşan Ecevit, yasaklar kaldırıldıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devredip örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi.

615

Bülent Ecevit'in vefatından sonra Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da DSP'den istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi.

715

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfını kuran Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de Ankara'da 97 yaşında yaşamını yitirdi.

815

Resimle ve edebiyatla da yakından ilgilenen Rahşan Ecevit, Türkiye'nin 1960'lı yıllarını anlatan "Pülümür'de Aşk" oyununu yazmıştı.

915

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birliktelikleriyle de çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini bir şiirinde "Gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.

1015

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

1115

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

1215

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

1315

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

1415

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

1515

Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti

rahşan ecevitbülent ecevitdsp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24