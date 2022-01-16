Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, vefatının ikinci yılında anılıyor.
16 Ocak 2022 13:05
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Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti.
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1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.
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Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların iş birliğini öngören Köylü Derneği'ni kurdu.
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12 Eylül askeri darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986'da Bülent Ecevit’'in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.
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Rahşan Ecevit, yasaklar kaldırıldıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devredip örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi.
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Bülent Ecevit'in vefatından sonra Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da DSP'den istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi.
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Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfını kuran Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de Ankara'da 97 yaşında yaşamını yitirdi.
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Resimle ve edebiyatla da yakından ilgilenen Rahşan Ecevit, Türkiye'nin 1960'lı yıllarını anlatan "Pülümür'de Aşk" oyununu yazmıştı.
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Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birliktelikleriyle de çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini bir şiirinde "Gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
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Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti