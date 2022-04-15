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Rafet El Roman 20 bin Euro tazminat ödeyecek

15 Nisan 2022 10:01

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Rafet El Roman 20 bin Euro tazminat ödeyecek

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Söz ve beste yazarı Kerim Neşe Büyükarslan, Rafet El Roman’a 2 yıl önce açtığı davayı kazandı.

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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Rafet El Roman ile sanatçının ortağı olduğu RER Müzik Yapım ve El Roman Müzik Yapım şirketleriyle sözleşme imzaladığını belirten Büyükarslan, sözleşmeye aykırı davranıldığını öne sürdü.

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Büyükarslan, kendisine ait üç şarkı ve bir maxi single’ın sözleşmede Emre Grafson Müzik’ten çıkacağı belirtilmesine rağmen ‘El Roman Müzik’ten çıktığını, “Yadigar” şarkısına klip çekilmediğini ve “Lügat” şarkısına da dönemin teknolojisinin altında bir klip çekildiğini iddia etti.

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Mahkeme, Rafet El Roman ile RER Müzik Yapım şirketinin 20 bin Euro (315 bin TL) cezai şart bedeli ödemesine hükmetti.

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